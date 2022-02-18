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Факты / Украина / Общество

Дождь, солнце и до +11°C: какой будет погода в 19 февраля

Марта Бондаренко редактор ленты
Дождь, солнце и до +11°C: какой будет погода в 19 февраля

В субботу, 19 февраля, в Украине прогнозируется дождливая и солнечная погода. Без существенных осадков будет на востоке, центре и юге страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в западных областях в течение суток будет дождь, температура будет колебаться от +4°C до +9°C.

Дождь будет идти и в северных регионах. Там также прогнозируется плюсовая температура – ​​до +8°C.

Будет дождить и в центре, в частности: в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях. На остальной территории Украины осадки не прогнозируются.

В восточных областях днем ​​ожидается температура воздуха от +4°C до +8°C.

Теплее всего в субботу будет на юге и на Крымском полуострове — до +11°C.

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Источник: Укргидрометцентр

Фото: Pexels

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