Современные дети не менее заняты, чем взрослые. Различные дополнительные занятия и спорт не оставляют времени на эффективные занятия иностранным языком. Иногда у детей нет времени даже на полноценный отдых.

Проблему с занятостью по будням можно решить, выбрав курсы английского в выходные.

Занятия английским для детей в языковой школе легче будут усваиваться в свободный день, чем после тяжелого обучения в школе. Но есть и оборотная сторона.

Преимущества курсов английского в выходные для детей

Подбирая курсы английского для ребенка, важно ориентироваться на несколько пунктов. Помимо стандартных — цена, рейтинг, отзывы, методика и квалификация преподавателей, стоит подумать об особенностях ребенка.

Необходимо подстроить занятия под обычный ритм ребенка.

Например, если ребенок активен и лучше воспринимает информацию утром, курсы английского в выходные могут решить эту задачу. Наша инструкция для родителей поможет с выбором группы.

Если курсы в другом районе города, добираться до них на выходных будет легче. Вы сможете сопровождать ребенка, не откладывая важные рабочие дела.

Если же хотите сэкономить время на дорогу, выходные курсы можно посещать онлайн. Тогда на все хватит времени — и отдохнуть, и подготовиться к занятию.

Недостатки занятий в выходные

В выходные мы привыкли планировать различные семейные поездки, да и детям нужно отдохнуть от учебы. Выбирая курсы иностранного языка на выходных, нужно реально оценивать силы ребенка.

Не перегружайте ребенка дополнительными занятиями, правильно распределяйте нагрузку.

Если в субботу и воскресенье вы часто за городом, это тоже необходимо учесть. Пропущенные занятия сложно наверстывать.

Если между уроками большой временной промежуток, необходимо разработать схему подготовки и повторения пройденного материала. Ребенок должен хотя бы 15-20 мин в день уделить английскому.

Как мотивировать детей изучать иностранный язык

Лучшим мотиватором будет школа, где занятия выстроены в игровой форме. Детей важно вовлечь в интересный процесс, а не объяснять зачем учить английский.

Занятия не должны ассоциироваться со скучными школьными уроками. Дети на курсах должны много двигаться, петь, танцевать, соревноваться. В коллективе изучать язык будет веселее.

Еще один хороший, мотивационный вариант для изучения языка может быть путешествие. Для детей отличным вариантом будет англоязычный лагерь.

Просмотр фильмов или мультфильмов в оригинале тоже поможет в процессе обучения. Устраивайте разговорные клубы и обсуждайте, что понравилось.

Играйте всей семьей в настольные англоязычные игры или в игра Крокодил. Так в веселой атмосфере можно вместе выучить иностранный язык.