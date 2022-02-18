На фоне угрозы новой волны российской агрессии против Украины отношение украинцев к России продолжает ухудшаться.

Об этом свидетельствуют данные всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в течение 5-13 февраля этого года.

Социологи задали респондентам вопрос, как они в целом сейчас относятся к РФ.

Выяснилось, что по сравнению с данными ноября 2021 года доля украинцев, хорошо относящихся к России, снизилась с 39% до 34%.

– Отношение к России резко ухудшилось после 2014 года, достигнув “дна” в мае 2015 года. После этого до февраля 2019 года наблюдалось улучшение отношения к РФ, а с февраля 2020 года мы видим снова ухудшение отношения, – отмечается в результатах исследования.

По информации социологов, отношение украинцев к РФ варьирует в зависимости от региона. В частности, на Западе Украины к России положительно относятся 21% опрошенных, в центральных регионах – 31%, на Юге – 45%, а в восточных регионах – 53%.

При этом в западных регионах больше всего граждан, отрицательно относящихся к России (64%). В центральных регионах Украины таких граждан 55%, на Юге – 40%, в восточных регионах – 30%.

Социологи также поинтересовались у украинцев, какими, по их мнению, должны быть отношения Украины с РФ. Абсолютное большинство опрошенных украинцев (92%) заявило, что Украина и Россия должны оставаться независимыми государствами.

Как подчеркивают социологи, этот показатель вырос (с 88%) по сравнению с ноябрем 2021 года.

И только 5% опрошенных выразили мнение, что Украина и РФ должны “объединиться в одно государство”.

Если смотреть выборку по регионам Украины, то везде абсолютное большинство опрошенных украинцев заявили, что наше государство и РФ должны быть независимыми (от 95% на Западе до 86% на Востоке).

Количество тех, кто поддерживает объединение в одно государство, варьирует от 1% в западных регионах до 11% – в восточных.

Опрос проведен методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных номеров. Всего было опрошено 2 004 респондента в возрасте от 18 лет из всех регионов Украины (кроме АР Крым). На временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма опрос не проводился.

Статистическая погрешность не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% – для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10% и 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Согласно другому опросу КМИС, почти 60% украинцев готовы сопротивляться, если начнется широкомасштабное военное наступление России.

Фото: КМИС