Автор боевой песни и многодетный отец: стало известно имя военного, погибшего 19 февраля

Стало известно имя украинского военнослужащего, погибшего в зоне проведения ООС в Донецкой области 19 февраля.

В результате обломочного ранения в голову погиб военный 30-й отдельной механизированной бригады Антон Варяг Сидоров. Ему было всего 34 года.

Печальным известием о потере побратима на своей странице в Facebook поделился блогер Анатолий Штефан. Он отметил, что Антон Сидоров принял участие в войне с оккупантом в складе 72 ОМБр одним из первых.

Прости, брат, что не уберегли… Сегодня в результате обстрела российско-оккупационными войсками погиб наш побратим, товарищ, сын, муж, отец и искренний, добрый и открытый человек, капитан Антон Варяг Сидоров. Твоя песня Спите, братья мои все годы войны просто разрывала сердца многих украинцев. Вечная тебе память и вечная слава Варяг. Не верю… Проклятая война…

Погибший военнослужащий был отцом трех дочерей. Песню Спите, братья мои он посвятил всем украинцам, отдавшим свою жизнь за родину в борьбе с врагом.

Наиболее известное выступление Антона Сидорова состоялось на международном музыкальном фестивале Пісня двох сердець.

– Музыка и слова Антона Сидорова. К большому сожалению, Антон Сидоров 19.02.22 погиб, защищая Украину. Вечная память! Героям Слава! – подписали видео авторы Youtube-канала фестиваля.

Источник: Анатолий Штефан