В выходной день 20 февраля погода в Украине порадует местных жителей солнышком и потеплением. Согласно прогнозу, в воскресенье обойдется без осадков во всех регионах.

По данным Укргидрометцентра, температура воздуха будет держаться преимущественно на уровне от +6°C до +9°C, а ночью будет достигать +1°C.

В этот день не следует ожидать дождей, однако осадки начнутся в западных, центральных и восточных областях Украины уже в начале новой недели.

Синоптики предупредили, что в воскресенье будет ветрено. Скорость ветра иногда составит от 7 до 12 м/с (в частности, на юге, севере и Закарпатье).

Температура воздуха в Украине на юге – от +9°C до +11°C, на востоке – от +6°C до +8°C, в центре – от +6°C до +8°C, на севере – от +5°C до +7°C, на западе – от +9°C до +10°C.

В этот день в Киеве ожидается солнечная погода без осадков, однако также будет ветер. Его скорость будет достигать от 6 до 12 м/с.

Температура воздуха на территории города будет держаться на уровне от +6°C до +8°C, а ближе к вечеру опустится максимум до +1°C.