Посещение Чернобыльской зоны для туристов приостановлено на месяц

В Украине утвердили ограничения на посещения Чернобыльской зоны отчуждения на один месяц. Они продлятся с 20 февраля до 20 марта 2022 года.

Информацию об этом подтвердило Государственное агентство Украины по управлению Зоной отчуждения на своем официальном сайте. Ограничения не будут действовать на посещения, когда необходимо выполнить государственные функции или есть производственная необходимость.

— С 20 февраля до 20 марта 2022 года приостановить посещение территории Зоны отчуждения и отселенной части зоны безусловного (обязательного) отселения гражданами Украины, иностранцами и лицами без гражданства, кроме посещения лицами, деятельность которых связана с выполнением функций государства, а также производственной необходимостью, — сообщили в агентстве.

В Агентстве объяснили, почему было принято соответствующее решение. Это связано с особым режимом перевозки отработанного ядерного топлива, проведением профилактических мероприятий по реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.

Это будет происходить в рамках реализации проекта Модернизация системы дозиметрического контроля в зоне отчуждения и мониторинга окружающей среды (радиационной) на комплексе Вектор и ПЗОР Буряковка.

Вечером 18 февраля информация о закрытии Чернобыльской зоны появилась в сети. Директор агентства Чернобыль тур Ярослав Емельяненко заявил, что зона отчуждения станет закрытой для туристов с 19 февраля на неопределенный срок.