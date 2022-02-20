Жители временно оккупированных территорий Донбасса начали получать смс-сообщения о записи их телефонных разговоров и отслеживании сообщений в социальных сетях.

Об этом рассказала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

– По сообщению моего представителя в Донецкой и Луганской областях, граждане в ОРДЛО начали получать смс-сообщения о том, что их разговоры будут записываться, а сообщения в Facebook, социальных мессенджерах фиксироваться, — отметила она.

Денисова подчеркнула, что подобные действия нарушают положения Конвенции о защите прав человека, а также основополагающие свободы (право на конфиденциальность, на свободу собственных взглядов, на получение и передачу информации).

Кроме того, омбудсмен прокомментировала информацию, которая, в частности, появилась в российских пропагандистских СМИ: о возможном отключении интернета и мобильной связи на временно оккупированной территории Луганской области.

Денисова отметила, что такие действия нарушают права украинских граждан на получение важной информации, особенно в условиях спровоцированного Россией обострения вооруженного конфликта на Донбассе.

– Граждане должны оперативно получать информацию о необходимости и путях эвакуации, транспортном сообщении, получении медицинской и психологической помощи. Отключение мобильной связи лишит граждан средств коммуникации со своими родными и близкими, – заявила она, призвав обеспечить предоставление услуг связи.

Денисова призвала международное сообщество отреагировать на нарушение права украинских граждан получать общественно важную информацию, а также принудить Россию прекратить эскалацию вооруженного конфликта на Востоке Украины.

Как известно, оккупанты проводят общую мобилизацию на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, жителей ОРДЛО начали эвакуировать в Ростовскую область РФ. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова подчеркнула, что таким образом Россия хочет дестабилизировать ситуацию на востоке Украины. Омбудсмен также отметила, что страна-оккупант нарушила права украинских детей, “эвакуируя” их с Донбасса.

А главнокомандующий ООС Александр Павлюк предупреждал, что оккупанты собирают мирное население под видом эвакуации, чтобы совершать террористические акты и обвинять в них украинских военных.

Источник: Facebook Людмилы Денисовой