Самый простой способ найти языковые курсы в Киеве — поискать в интернете. Просто вбиваете в строку поиска необходимый запрос и выбираете наиболее удачный вариант для обучения.

Но как понять, что курс действительно хорош, если каждая языковая школа нахваливает себя, гарантируя 100% успех в учебе?

О том, как понять, что выбранный курс позволит получить необходимые знания английского языка, читайте в нашем материале.

Где найти языковые курсы, которые устроят лично вас

Первый и основной метод поиска – использование сайта-агрегатора Englisher.

На этом ресурсе размещен рейтинг всех действующих курсов по всей Украине, включая Киев.

Рейтинг сайта Englisher составляется на основе популярности школы и конкретного курса.

В частности, ранжирование проводится по количеству запросов о школе в поисковых системах и социальных сетях.

Кроме рейтинга, на сайте вы сможете узнать много полезной информации:

сколько стоит один семестр обучения;

сколько длится один семестр и количество занятий в неделю;

количество людей в группе;

для какого уровня знаний подходит обучение;

адреса языковой Киевской школы;

возможность пройти пробное занятие по английскому языку;

наличие скидок;

квалификация преподавателей;

номер телефона по которому можно связаться со школой.

Когда будете искать языковые курсы в Киеве, обязательно обратите внимание на разнообразие их направленности.

Например, существуют специальные курсы для различных бизнес-направлений. То есть, если вы специалист по психологии, то вам лучше пойти на бизнес-курсы английского для психологов. На занятиях студенты смогут изучать специальную лексику.

Большим преимуществом специализированных занятий является развитие профессиональных навыков. Например, коммерческие директора могут изучать навыки риторики, проведения переговоров, презентаций продукта и тому подобное.

Критерии для выбора курсов английского в Киеве

К сожалению, в Киеве работает немало учебных заведений, которые не обеспечивают должным уровнем подготовки.

Чтобы не потратить деньги и время на подобные курсы, рекомендуем внимательно читать отзывы студентов. Основываясь на впечатлениях других людей, вы сможете понять, подойдет ли школа именно вам.

Кроме отзывов важным критерием является стоимость. На сайте Englisher вы можете отфильтровать предложения по цене, выбрав удобный диапазон.