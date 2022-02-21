Музей Революции Достоинства в центре Киева построят к концу 2023 года – ОП

Президент Владимир Зеленский назвал дедлайном открытия Музея Революции Достоинства конец 2023 года.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он отметил, что по состоянию на данный момент все процессы ускорены, проведен тендер на разработку проектно-сметной документации.

Непосредственно строительство Музея планируют начать осенью, в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка.

— Летом начнем подготовительные работы на участке, по которому нет арестов. До конца 2023 года все работы должны быть завершены, — заверил Тимошенко, координирующий Большую стройку.

Как отмечает сайт Музея Революции Достоинства, общая площадь здания составит 24 587 кв. м. При этом почти треть площади будет приходиться на выставочные залы.

Вход и фойе будут занимать 16,9% от общей площади, и примерно по 10% будут приходиться на зоны циркуляции посетителей и Дом свободы.

Дом Свободы – отдельный проект, охватывающий основную часть левого крыла.

Это автономная часть Музея с отдельным входом и лифтами, где будет открыто пространство для встреч и мероприятий, учебные классы, творческие мастерские, тренинговые залы, студия звукозаписи, места для работы исследователей с архивами Музея Майдана.

В Музее также оборудуют такие тематические объекты, как Штурм холма, Йолка, смотровую площадку, детский музей, атриум, киноконцертный зал-лекторий и другие.

Ранее координатор программы Большая стройка, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко анонсировал строительство в текущем году 282 учебных заведений, 68 медицинских учреждений, 339 спортивных объектов и более 6, 8 тыс. спортивных площадок по всей стране.