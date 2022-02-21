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Факты / Украина / Общество

Что такое чрезвычайное положение и в каких случаях его вводят

Ольга Тыщук Директор департамента интернет-проектов Starlight News
ЗСУ

Чрезвычайное положение вводится только при наличии реальной угрозы безопасности граждан или конституционному строю. Факты ICTV рассказывают, что такое ЧП и целесообразно ли вводить его в Украине сейчас.

Что означает чрезвычайное положение?

Чрезвычайное положение – это особый правовой режим, который вводят для устранения чрезвычайных ситуаций, которые созданы или естественным путем, или людьми, и могут привести к потерям материальных ресурсов и среди населения.

Когда и на сколько вводят?

ЧП вводится тогда, когда есть угроза стране, правопорядку и жизни граждан. Это может быть, например, стихийное бедствие, техногенная катастрофа, террористическая атака, иностранная оккупация, попытка захватить государственную власть или изменить конституционный строй Украины насильственным путем. В списке таких ситуаций также глобальные пандемии.

Сроки – не более 30 суток и не более 60 суток в отдельных местностях.

В случае необходимости ЧП может быть продлено президентом, но не более чем на 30 дней.

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Как и кто организовывает?

Объявить о ЧП (равно как и ВС — военное положение) могут предложить только в Совете национальной безопасности и обороны.

С согласия президента выдается соответствующий указ, который в течение двух дней должно поддержать парламентское большинство.

Если Верховная Рада проигнорирует голосование или не будет достаточно голосов нардепов “за” — ЧП не вводят.

Что запрещено?

Во время чрезвычайного положения нельзя проводить выборы президента, парламента и местных органов власти. Такие же запреты действуют и во время ВП.

Чрезвычайное положение не является основанием для нарушения законов, прав и свобод граждан. Хотя определенные ограничения есть.

Что изменится?

Чрезвычайное положение позволяет:

  • Ограничить въезд и выезд на территории, где есть ЧП.
  • Использовать армию и полицию для усиления безопасности.
  • Отменять работу аэропортов и перекрывать дороги.
  • Запрещать деятельность партий, общественных организаций.
  • Вводить комендантский час.
  • Запрещать забастовки, концерты и другие массовые мероприятия.
  • Изымать личные вещи, пользоваться офисами и жилыми домами.
  • Вводить карточки на продукты и предметы первой необходимости.
  • Осматривать вещи, авто, квартиры и т. п.
  • Эвакуировать население из опасных мест.
  • Пользоваться имуществом предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности.
  • Провести целевую мобилизацию, которая прописывается в указе президента.

Разговоры о введении чрезвычайного и военного положения оживились на фоне новой угрозы эскалации со стороны России. Факты ICTV рассказывали, что предполагает военное положение, и чем оно отличается от чрезвычайного.

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Фото: Depositphotos

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