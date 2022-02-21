Что такое чрезвычайное положение и в каких случаях его вводят

Чрезвычайное положение вводится только при наличии реальной угрозы безопасности граждан или конституционному строю. Факты ICTV рассказывают, что такое ЧП и целесообразно ли вводить его в Украине сейчас.
Что означает чрезвычайное положение?
Чрезвычайное положение – это особый правовой режим, который вводят для устранения чрезвычайных ситуаций, которые созданы или естественным путем, или людьми, и могут привести к потерям материальных ресурсов и среди населения.
Когда и на сколько вводят?
ЧП вводится тогда, когда есть угроза стране, правопорядку и жизни граждан. Это может быть, например, стихийное бедствие, техногенная катастрофа, террористическая атака, иностранная оккупация, попытка захватить государственную власть или изменить конституционный строй Украины насильственным путем. В списке таких ситуаций также глобальные пандемии.
Сроки – не более 30 суток и не более 60 суток в отдельных местностях.
В случае необходимости ЧП может быть продлено президентом, но не более чем на 30 дней.
Как и кто организовывает?
Объявить о ЧП (равно как и ВС — военное положение) могут предложить только в Совете национальной безопасности и обороны.
С согласия президента выдается соответствующий указ, который в течение двух дней должно поддержать парламентское большинство.
Если Верховная Рада проигнорирует голосование или не будет достаточно голосов нардепов “за” — ЧП не вводят.
Что запрещено?
Во время чрезвычайного положения нельзя проводить выборы президента, парламента и местных органов власти. Такие же запреты действуют и во время ВП.
Чрезвычайное положение не является основанием для нарушения законов, прав и свобод граждан. Хотя определенные ограничения есть.
Что изменится?
Чрезвычайное положение позволяет:
- Ограничить въезд и выезд на территории, где есть ЧП.
- Использовать армию и полицию для усиления безопасности.
- Отменять работу аэропортов и перекрывать дороги.
- Запрещать деятельность партий, общественных организаций.
- Вводить комендантский час.
- Запрещать забастовки, концерты и другие массовые мероприятия.
- Изымать личные вещи, пользоваться офисами и жилыми домами.
- Вводить карточки на продукты и предметы первой необходимости.
- Осматривать вещи, авто, квартиры и т. п.
- Эвакуировать население из опасных мест.
- Пользоваться имуществом предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности.
- Провести целевую мобилизацию, которая прописывается в указе президента.
Разговоры о введении чрезвычайного и военного положения оживились на фоне новой угрозы эскалации со стороны России. Факты ICTV рассказывали, что предполагает военное положение, и чем оно отличается от чрезвычайного.