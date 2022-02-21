Усиленный режим службы Национальной полиции продлили до 26 февраля. Изначально его ввели на период с 14 по 19 февраля.

Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, добавив, что в период гибридной войны против Украины полиция активно сотрудничает с другими правоохранительными органами, чтобы предотвратить попытки дестабилизировать ситуацию в стране.

Также Клименко добавил, что полиция и Нацгвардия совместно усилили охрану и пропускной режим на территории зоны ЧАЭС, и на сегодня около 2 тысяч полицейских охраняют 245 критически важных объектов.

По словам главы Нацполиции, усиленный режим создает большую нагрузку на полицейских, и они должны успевать отдыхать — ради этого активно вносят изменения в графики дежурств.

Напомним, что усиленный режим службы полиции ввели с 14 февраля. Тогда Клименко заявил, что эти меры необходимы для более оперативного реагирования на возможные угрозы безопасности граждан. Эффективность такого решения уже доказана — за прошедшую неделю уровень преступности в Украине снизился в среднем на 15%.

Ранее заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич не исключал, что такой режим службы полиции могут продлить. Он подчеркнул, что сейчас внимание сосредоточено на рисках дестабилизации ситуации со стороны нашего врага. Фацевич отметил, что враги внутри страны тоже бодрствуют, поэтому возможны провокации и диверсионные атаки — их предотвращением займется полиция.