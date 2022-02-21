Арбитражный трибунал в Гааге начинает слушания по определению размера компенсации Нафтогазу за упущенную возможность использовать активы в Крыму.

Об этом сообщил председатель правления НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко.

Речь идет о месторождениях, буровых установках, подземных хранилищах, кораблях, газотранспортной системе и многих других объектах, которые украинская компания пока не может использовать.

— Наши стратегически важные энергетические инвестиции стали одной из основных мишеней РФ во время аннексии украинского полуострова в 2014 году. Россия незаконно присвоила украинский Крым и уже восемь лет пользуется тем, что принадлежит украинцам, в том числе и национальной компании Нафтогаз, — напомнил Юрий Витренко.

За нанесенный ущерб Нафтогаз требует компенсации в более $10 млрд, включая проценты.

— Соответствующую оценку убытков в суде представляют авторитетные международные эксперты. Работу над определением и обоснованием их суммы мы начали еще в 2015 году, — подчеркнул глава Нафтогаза.

В нацкомпании ожидают, что арбитражное решение по этому делу примут в начале следующего года.

— Наша команда юристов и я лично приложим максимум усилий, чтобы Путин дорого заплатил за то, что украл у Нафтогаза, и не только. Мы имеем более чем удачный опыт борьбы против России в арбитраже — это в том числе и решение Стокгольмского арбитража, — отметил Юрий Витренко.

Напомним, четыре года назад решение Стокгольмского арбитража принесло Украине $5 млрд, став крупнейшим в истории коммерческим арбитражем мира с требованиями сторон на $125 млрд.

— Однако, как то решение 2018 года, так и нынешний процесс, кроме денежной компенсации, демонстрирует нашу силу как нации, которая умеет отстаивать свое. И у меня нет сомнения, что рано или поздно международные суды примут справедливое решение не только о возмещении материальных убытков, которые понесла наша страна за аннексию своего полуострова, но и о справедливом наказании для тех, кто силой отобрал нашу землю. Надеюсь, что Путин предстанет перед трибуналом, возможно, даже здесь, в Гааге, — подытожил глава Нафтогаза.

Джерело: Юрий Витренко