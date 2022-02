Все это из учебника о Грузии: посольство США о российских фейках

Соединенные Штаты заявили, что российская ложь больше не обманет мир. Там заявили, что все российские фейки об Украине взяты из учебника про Грузию. Об этом говорится в сообщении посольства США в Киеве на странице ведомства в социальной сети Twitter.

2/1 False flag operations, disinformation, and now it’s own proxies “requesting” protection. It’s all straight from the Georgia playbook, and the world is no longer fooled by the lies.

