Все это из учебника о Грузии: посольство США о российских фейках

Соединенные Штаты заявили, что российская ложь больше не обманет мир. Там заявили, что все российские фейки об Украине взяты из учебника про Грузию. Об этом говорится в сообщении посольства США в Киеве на странице ведомства в социальной сети Twitter.

— Выполнение Россией прозрачных, халтурных сюжетов для оправдания вторжения было бы смешным, если бы не было столь разрушительным и опасным. Операции под фейковым флагом, дезинформация, а теперь и собственные марионетки “просят” защиты. Все это прямо из учебника о Грузии, и мир больше не даст себя обмануть этой ложью, — говорится в сообщении.

2/1 False flag operations, disinformation, and now it’s own proxies “requesting” protection. It’s all straight from the Georgia playbook, and the world is no longer fooled by the lies. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 21, 2022

Недавно глава МИД Британии Лиз Трасс предупредила Украину, что “худший сценарий” возможного нового российского вторжения может развернуться уже на этой неделе. Она отметила, что только за последнюю неделю наблюдается удвоение дезинформации, а также операции под чужим флагом на Донбассе.

А в Белом доме объяснили, что разведданные по планам России публикуют не ради создания панических настроений в Украине, а чтобы остановить новое российское вторжение.