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Факты / Украина / Общество

Разоблачили ряд фейков и получили темник пропагандистов: Ткаченко о ситуации в ОРДЛО

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
олександр ткаченко

Украинский Центр по противодействию дезинформации и стратегическим коммуникациям за минувшие выходные 19-20 февраля зафиксировал 10 фейков РФ о ситуации на Донбассе.

Кроме того, украинские власти получили один из темников российских пропагандистов, с помощью которого так называемые СМИ на территории временно оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей и российские издания и телеканалы пытаются дезинформировать общество.

Об этом на брифинге сообщил министр информационной политики Украины Александр Ткаченко.

— Только в эти выходные Центр разоблачил 10 классических фейков. Практически они работают по темникам. Такой вариант темника попал к нам в руки, согласно которому фактически СМИ ОРДЛО и СМИ российские, используя манипуляции и провокации, пытаются дезинформировать наше общество.

Чего только стоит вывоз украинцев в РФ, где они находятся в каких-то палатках. Некоторые из них пытаются вернуться. Информация, что там тысячи или десятки тысяч человек, не совсем соответствует действительности, – рассказал министр.

В последние дни боевики на Донбассе все чаще распространяют фейки. Так, 18 февраля они заявили о якобы подготовке “наступления” Вооруженных сил Украины на захваченные Россией территории и решили устроить так называемую эвакуацию гражданского населения в Ростовскую область.

Однако министр внутренних дел Украины Дмитрий Кулеба сразу опроверг заявления оккупантов о так называемом “наступлении” и другие их фейки. Он подчеркнул, что Украина выступает исключительно за дипломатическое урегулирование ситуации на Донбассе.

Фото: УНИАН

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