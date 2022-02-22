Павел Присяжнюк рассказал об опасности госрегулирования экономики

Как сообщают источники, месторождения газа в Украине истощены, что влечет за собой падение добычи природного ресурса.

На текущую ситуацию влияет применение устаревших технологий и подходов. Павел Присяжнюк, являющийся инвестиционным банкиром, высказался по этому поводу, отметив, что в подобной ситуации объемы газа будут в последствие сокращаться примерно на 10% за год.

Павел Присяжнюк – украинский инвестиционный банкир. Работал на руководящих должностях в таких компаниях: Siemens AG, Nokia Siemens Networks, Microsoft Ukraine, Concorde Capital.

У бизнесмена большой опыт в управленческом консалтинге, соглашениях M&A, интеграции после M&A, а также независимого члена наблюдательных советов публичных и частных компаний в нефтегазовом, производственном секторах экономики.

Стоит отметить, что банкир Присяжнюк говорит о том, что в Украине истощены источники газа.

Страна до определенного времени была одним из основных производителей ценного ресурса во всем Советском Союзе, еще до того момента, когда Россия перешла на масштабную добычу.

Кроме того, Присяжнюк отметил, что когда-то работали по принципу: бурение и добыча происходит до тех пор, пока это возможно, а далее можно было забрасывать то, что уже неэффективно.

Также он считает, что ранее украинские скважины с газом эксплуатировались лишь до конкретного момента. После этого их попросту ликвидировали.

В свою очередь, это подразумевало некорректный подход к разработке, что, соответственно, привело к ужасным и серьезным последствиям. Прежде всего это затронуло тему ликвидации 3,5 тыс. скважин на украинской территории.

Присяжнюк говорит и о том, что до тех пор, пока на скважинах был оптимальный уровень давления, была возможность получать крупные добычи природного ресурса, их активно использовали.

Однако это происходило лишь до того времени, пока объемы добычи не уменьшались. После этого скважины конвертировали или ликвидировали. Это обусловлено неграмотно разработанным месторождением, что и привело к истощению.

Инвестиционный банкир утверждает, что, учитывая нынешний подход к данному делу, объемы газа будут неуклонно снижаться. Если не урегулировать данную ситуацию, то получение объемов упадет (на 10% в год).

Такой результат является большой проблемой, в частности, для энергонеэффективной промышленности Украины.

Помимо этого, на данную ситуацию будет обязана отреагировать химическая промышленность, работа которой направлена на выработку азотных удобрений.

Стоит отметить и то, что Китай ограничил свой экспорт, а Индия находится в активном поиске источника для доставок удобрений.

Такая ситуация в мире объясняется ориентацией многих стран на локальный рынок.

Газ является одной из основных составляющих себестоимости, а удобрения играют большую роль в производстве продукции агро (объемы урожая напрямую зависят от удобрений).

Немного ранее было сообщено, что в Украине за 2021 год была уменьшена добыча газа на 2,2%.

Данный показатель считается самым низким за последние десять лет. EXPRO сообщает, что в 2021 году государственная компания Укргаздобыча, являющаяся главным лидером по выработке газа, снизила результат до 13,665 млрд куб. м. Эта цифра на 4% меньше, нежели та, что была на момент прошлого года.

Хотелось бы верить в то, что ситуация в стране все-таки стабилизируется. Мы будем следить за ситуацией и держать вас в курсе того, что происходит.

На самом деле Присяжнюк говорит правильные вещи. Если на них обратить внимание, то все можно исправить. Это в силах представителям власти. Нужно просто действовать.

Фото: Федерація роботодавців України, Павло Присяжнюк