Стали известны имена военнослужащих, погибших на Донбассе в результате артиллерийского обстрела боевиков. Украинские защитники получили ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью.

Об этом сообщила 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженных сил Украины на своей странице в социальной сети Facebook.

– С грустью сообщаем, что получили ранения, несовместимые с жизнью, военнослужащие Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины — старший лейтенант Демидчук Игорь Александрович и штаб-сержант Стельмах Александр Анатольевич, – сообщили в бригаде.

Командование и личный состав 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины выразили искренние соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.

— Трудно подобрать слова, которые смогли бы снизить боль от потери наших дорогих собратьев. Мы за Вас отомстим! Вечная память и слава погибшим десантникам.

Обострение на Донбассе

Российско-оккупационные войска в который раз нарушают режим прекращения огня в зоне Операции объединенных сил. Боевики обострили ситуацию на Донбассе, обстреливая дома местных жителей ОРДЛО и украинских защитников.

По состоянию на вечер 21 февраля, наемники России 54 раза нарушили режим тишины, 45 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, сообщили в штабе ООС.

Фото: Генеральный штаб ВСУ