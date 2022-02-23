В украинскую армию призовут более 30 тыс. резервистов — Данилов

Количество резервистов в Украине составляет 36 тыс. человек. Такие цифры на брифинге озвучил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он сообщил, что в основном это люди, у которых уже есть опыт боевых действий.

— Что касается резервистов, их количество на сегодня составляет 36 тыс. человек. Это в основном люди, которые прошли фронт, они понимают, о чем идет речь. Это вопрос военных, они принимают решение, куда привлекать тех или иных военнослужащих, – рассказал Алексей Данилов.

23 февраля начался призыв резервистов на военную службу по приказу президента Украины Владимира Зеленского. Призову будут подлежать резервисты от 18 до 60 лет. Это будут как офицеры, так и рядовой сержантский состав.

Максимальный срок службы – один год. Резервисты оперативного резерва первой очереди будут проходить службу в тех воинских частях и по той специальности, в которой они проходили службу до этого и подписали контракт для прохождения службы в оперативном резерве первой очереди (ОР-1).