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Факты / Украина / Общество

Паспорт и никаких дискотек после 23: Кличко рассказал о чрезвычайном положении в Киеве

Наташа Тарчевська редактор ленты
кличко

Стало известно, какие ограничения в Киеве начнут действовать уже в полночь 24 февраля.

Полный список ограничений во время срочного брифинга перечислил мэр столицы Виталий Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что комендантский час в столице никто утверждать не будет.

— Комендантский час в Киеве не устанавливается, но, передвигаясь по городу, каждому из вас нужно иметь при себе документы, — заметил Виталий Кличко.

Чрезвычайное состояние в Киеве означает:

  • усиленный контроль на пунктах въезда и выезда, осмотр автомобилей по требованию правоохранителей;
  • запрет на проведение митингов;
  • работу клубов ресторанов — строго до 23.00;
  • усиление охраны объектов критической инфраструктуры и органов государственной власти;
  • обязательное ношение документов, подтверждающих личность.
  • особый контроль за пассажирами на городских вокзалах и в аэропорту им. Сикорского.

На всех основных въездах в город будут работать контрольно-пропускные пункты. Кроме того, будет усилена кибербезопасность официальных сайтов органов власти и стратегических учреждений.

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