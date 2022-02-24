Стало известно, какие ограничения в Киеве начнут действовать уже в полночь 24 февраля.

Полный список ограничений во время срочного брифинга перечислил мэр столицы Виталий Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что комендантский час в столице никто утверждать не будет.

— Комендантский час в Киеве не устанавливается, но, передвигаясь по городу, каждому из вас нужно иметь при себе документы, — заметил Виталий Кличко.

Чрезвычайное состояние в Киеве означает:

усиленный контроль на пунктах въезда и выезда, осмотр автомобилей по требованию правоохранителей;

запрет на проведение митингов;

работу клубов ресторанов — строго до 23.00;

усиление охраны объектов критической инфраструктуры и органов государственной власти;

обязательное ношение документов, подтверждающих личность.

особый контроль за пассажирами на городских вокзалах и в аэропорту им. Сикорского.

На всех основных въездах в город будут работать контрольно-пропускные пункты. Кроме того, будет усилена кибербезопасность официальных сайтов органов власти и стратегических учреждений.