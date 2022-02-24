Стало известно, какие ограничения в Киеве начнут действовать уже в полночь 24 февраля.
Полный список ограничений во время срочного брифинга перечислил мэр столицы Виталий Кличко.
Мэр Киева подчеркнул, что комендантский час в столице никто утверждать не будет.
— Комендантский час в Киеве не устанавливается, но, передвигаясь по городу, каждому из вас нужно иметь при себе документы, — заметил Виталий Кличко.
Чрезвычайное состояние в Киеве означает:
- усиленный контроль на пунктах въезда и выезда, осмотр автомобилей по требованию правоохранителей;
- запрет на проведение митингов;
- работу клубов ресторанов — строго до 23.00;
- усиление охраны объектов критической инфраструктуры и органов государственной власти;
- обязательное ношение документов, подтверждающих личность.
- особый контроль за пассажирами на городских вокзалах и в аэропорту им. Сикорского.
На всех основных въездах в город будут работать контрольно-пропускные пункты. Кроме того, будет усилена кибербезопасность официальных сайтов органов власти и стратегических учреждений.