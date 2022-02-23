Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко объяснил, что означает решение СНБО о введении чрезвычайного положения на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей.
В частности, он отметил, что в областях будут действовать оперативные штабы под председательством глав ОГА.
В состав штабов будут входить представители военных, органов системы МВД, городские головы, руководители органов местного самоуправления.
Все руководители областей находятся на своих рабочих местах и работают 24/7.
Что означает режим чрезвычайного положения?
- На территориях областей начинают действовать оперативные штабы под председательством председателей ОГА/КГГА.
- Комендантский час на территориях областей и городов не вводится, пока не будет принято соответствующее решение.
- Устанавливается усиленный контроль въездов и выездов из территории городов и областей.
- Может ограничиваться движение и их осмотр.
- Устанавливается запрет на проведение массовых мероприятий.
- Запрет на проведение митингов.
23 февраля на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов объявил о введении чрезвычайного положения на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей.
Напомним, 21 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин признал “независимость” гибридных формирований “ДНР” и “ЛНР”.
Фото: Кирилл Тимошенко