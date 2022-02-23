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Факты / Украина / Общество

Во время чрезвычайного положения в областях будут действовать оперативные штабы — ОП

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Кирило Тимошенко

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко объяснил, что означает решение СНБО о введении чрезвычайного положения на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей.

В частности, он отметил, что в областях будут действовать оперативные штабы под председательством глав ОГА.

В состав штабов будут входить представители военных, органов системы МВД, городские головы, руководители органов местного самоуправления.

Все руководители областей находятся на своих рабочих местах и ​​работают 24/7.

Что означает режим чрезвычайного положения?

  • На территориях областей начинают действовать оперативные штабы под председательством председателей ОГА/КГГА.
  • Комендантский час на территориях областей и городов не вводится, пока не будет принято соответствующее решение.
  • Устанавливается усиленный контроль въездов и выездов из территории городов и областей.
  • Может ограничиваться движение и их осмотр.
  • Устанавливается запрет на проведение массовых мероприятий.
  • Запрет на проведение митингов.

23 февраля на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов объявил о введении чрезвычайного положения на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей.

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