Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко объяснил, что означает решение СНБО о введении чрезвычайного положения на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей.

В частности, он отметил, что в областях будут действовать оперативные штабы под председательством глав ОГА.

В состав штабов будут входить представители военных, органов системы МВД, городские головы, руководители органов местного самоуправления.

Все руководители областей находятся на своих рабочих местах и ​​работают 24/7.

Что означает режим чрезвычайного положения?

На территориях областей начинают действовать оперативные штабы под председательством председателей ОГА/КГГА.

Комендантский час на территориях областей и городов не вводится, пока не будет принято соответствующее решение.

Устанавливается усиленный контроль въездов и выездов из территории городов и областей.

Может ограничиваться движение и их осмотр.

Устанавливается запрет на проведение массовых мероприятий.

Запрет на проведение митингов.

23 февраля на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов объявил о введении чрезвычайного положения на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей.