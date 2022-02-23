Решение власти временно ввести чрезвычайное положение по всей территории Украины является необходимым и взвешенным.

Соответствующее заявление сделали в Службе безопасности. В ведомстве заявили, что ради безопасности государства и победы в гибридной войне, прежде всего, необходимо работать на опережение, заранее реагировать на вызовы и продумывать каждый свой шаг наперед, учитывая потенциальное развитие различных сценариев.

Кроме того, в СБУ заверили, что введение чрезвычайного положения не означает, что жизнь граждан усложнится, а все предусмотренные законом механизмы будут сразу применены, поскольку каждый регион Украины имеет свою специфику безопасности.

– Пока нет оснований для тревоги. Идет максимально слаженная работа для наиболее эффективной защиты нашей страны и вашей безопасности. Ситуация, в которой находится наше государство, требует от нас единства, спокойствия и решительности. И готовности в любой момент времени задействовать все возможности для защиты страны, — подчеркнули в ведомстве.

В СБУ напомнили, что эскалация на Востоке нашей страны сопровождается попытками расшатать общество через панические настроения, кибератаки, информационно-психологические операции, активизацию российских агентов влияния.

Поэтому введение чрезвычайного положения предоставляет дополнительные инструменты, чтобы эти угрозы нейтрализовать, улучшить защиту объектов критической инфраструктуры и общественного порядка и не допустить диверсий.

23 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что чрезвычайное положение в Украине будет введено на всей территории, кроме Донецкой и Луганской областей.

Соответствующее решение уже принял Совет нацбезопасности и обороны. Теперь его должна утвердить Верховная Рада.