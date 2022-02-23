Советник руководителя ОП Беззубенко объяснил разницу между военным и чрезвычайным положением

Советник председателя ОП Николай Беззубенко, комментируя решение СНБО, объяснил разницу между правовыми аспектами чрезвычайного и военного положения.

– Совет национальной безопасности и обороны Украины по инициативе президента вводит режим чрезвычайного положения в стране. Общество наэлектризовано и потому могут быть разночтения. Здесь следует объяснить разницу между военным и чрезвычайным. Она очень существенна. Речь не идет о тотальной трудовой повинности или общей мобилизации. Никаких продуктовых карт или изъятия имущества, — отметил Беззубенко.

На своей странице в Facebook Николай Беззубенко отметил, что в сложившейся ситуации правовой режим чрезвычайного положения, введенный в стране Указом президента, является в первую очередь инструментом аккумуляции организационных ресурсов государства.

– Это скорее приведение государственных служб к определенному тонусу. Решения о тех или иных мерах будут приниматься исключительно на местах и ​​не будут ограничивать основные права и свободы граждан. Государство готовится дать отпор врагу и потому аккумулирует в первую очередь организационные ресурсы, — подытожил он.

Как известно, на заседании правительства 23 февраля премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что внедрение чрезвычайного положения не будет влиять на жизнь украинцев и работу бизнеса.