На территории Крымского полуострова закрыли пункты пропуска Каланчак и Чонгар на въезд и выезд для граждан Украины.

Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в социальной сети Facebook.

— В течение последних двух часов оккупационные власти не пропустили во временно оккупированный Крым около полусотни граждан Украины. Беспрепятственно могут попасть домой только жители полуострова с российскими паспортами, — отметила Денисова.

Российско-оккупационные войска заблокировали выезд с территории полуострова. Боевики объяснили это тем, что якобы “украинские власти прекратили работу КПВВ” в одностороннем порядке.

Пограничники подчеркнули, что контрольные пункты въезда-выезда со стороны подконтрольной украинским властям территории работают в штатном режиме.

Денисова убеждена, что страна-агрессор нарушает Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года. Согласно ему, статья 12 гарантирует каждому законно находящемуся в Крыму право на свободное передвижение и запрещает лишать украинцев на въезд на территорию собственного государства.

— Призываю международное сообщество отреагировать и принять меры по прекращению политики РФ, направленной на отчуждение оккупированных территорий от Украины вместе с проживающими там гражданами.

Уполномоченная Верховной Рады Украины призвала международное общее отреагировать на нарушение российско-оккупационными войсками прав граждан Украины на свободу передвижения.