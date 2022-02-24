Не все из прописанных ограничений будут применяться на практике.

Об этом заявил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в эфире Свободы слова на ICTV.

— Что касается особенностей введения режима, то они введены в соответствии с законом Украины о правовом режиме чрезвычайного положения. Там предусмотрен список ограничений, которые могут применяться. Я хочу подчеркнуть, что там предусмотрен не весь перечень, который есть в законе о ЧП, а были избраны именно те меры, которые в нынешней ситуации наиболее адекватно могут обеспечить государственный порядок и покой каждого гражданина, — сказал он.

Глава ВРУ акцентировал внимание на том, что введение ЧП не означает, что все ограничения будут применяться.

– Это не значит, что во всех регионах они будут применены исключительно в том перечне, который есть. Во многих подпунктах указано “при необходимости”, поэтому местные власти и местные штабы будут решать, вводить ли то или иное ограничение на своей территории, или нет, — сказал Руслан Стефанчук.

Он выразил надежду, что этот правовой режим будет минимально применен на территории Украины, потому нет оснований паниковать.

– Мы создаем все необходимые предпосылки, чтобы государство могло действовать эффективно и защитить каждого украинца, – сказал председатель ВРУ.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что будет введено чрезвычайное положение на всей территории Украины, кроме Донбасса и Луганщины. В то же время он добавил, что введение военного положения в Украине возможно при полномасштабном вторжении войск РФ.

Уже вечером 23 февраля парламент Украины ввел режим ЧП, который начнет действовать с 24 февраля и на срок 30 дней.