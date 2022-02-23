В Украине сегодня, 23 февраля, начинается призыв на военную службу. Призыв будет касаться граждан от 18 до 60 лет, а также офицеров, рядового и сержантского состава.

В связи с усложнением ситуации безопасности вокруг нашей страны многие граждане сами идут к военкоматам. Однако есть и те, кто будет игнорировать повестки. Забегая вперед следует сказать, что за это предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Факты ICTV разбирались, какой именно может быть ответственность за игнорирование повестки в военные комиссариаты.

Читайте Что такое особый период и кто попадет под призыв резервистов

Что делать после получения повестки?

Резервисты оперативного резерва должны самостоятельно явиться в свои военные части или ТЦК и СП (территориальные центры комплектования и соцподдержки), по телефонному звонку или получив повестку для явки в свой ТЦК.

Если резервист по тем или иным причинам, предусмотренным Законом, не может быть призван, ему следует лично предоставить необходимые документы, отмечают в ВСУ.

Типы ответственности

Административная ответственность предусмотрена ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях за нарушение военнообязанными или призывниками правил военного учета, неявку их по вызову без уважительных причин и т.д.

Ответственность наступает, когда гражданин не явился без уважительных причин, а вызов производился установленным законом способом.

В основном административная ответственность касается вызовов для прохождения медкомиссии.

Такое правонарушение влечет наложение штрафа от 30 до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 510 грн до 850 грн); повторное правонарушение в течение года от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов (850 — 1700 грн).

Неявка без уважительных причин для отправки в армию уже имеет признаки уголовного преступления.

Согласно Уголовному кодексу, уклонение от призыва является умышленным преступлением.

23 апреля 2021 вступил в силу Закон № 1357-IX О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов выполнения воинского долга и ведения военного учета.

Закон, в частности, вводит новый вид военной службы – военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Особый период – это период, связанный с угрозой нападения, опасностью государственной независимости.

Лишением свободы сроком от трех до пяти лет будут наказываться за уклонение от призыва на военную службу: во время мобилизации, на особый период, лиц из числа резервистов в особый период.

Отметим, что президент объявил о призыве в особый период, а не всеобщую мобилизацию.

Источник: Сухопутные войска ВСУ, Уголовный Кодекс Украины