Харьков работает в обычном режиме, несмотря на угрозу полномасштабного вторжения со стороны Российской Федерации.

Об этом в эфире Свободы слова на ICTV заявил городской глава Харькова Игорь Терехов.

— Сегодня обстановка в Харькове стабильная, нет никакой паники: работает городской транспорт, школы, детские садики и предприятия, которые обеспечивают функционирование города. Могу вам сказать, что сегодня не идет речь о том, чтобы мы ограничивали режим работы любых предприятий или передвижение людей, поэтому все идет в штатном режиме, — сказал Игорь Терехов.

Он добавил, что властям города придется скорректировать свою деятельность в связи с введением чрезвычайного положения.

Мэр Харькова заявил, что на сегодня усилена охрана, а также будет усилено патрулирование города правоохранителями.

Игорь Терехов добавил, что власти города выделили приблизительно 60 млн гривен на финансирование безопасности города, включая батальоны территориальной обороны Харькова.

Ранее в СБУ рассказали, что на фоне военной эскалации со стороны РФ, власти Харькова ужесточают меры безопасности города и готовится к защите.

При этом в Харькове на регулярной основе фиксируют попытки дестабилизации ситуации. Так, в ночь на 22 февраля была пресечена попытка поджога церквей Московского патриархата.

Фото: Игорь Терехов