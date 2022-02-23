В Украине днем ​​24 февраля будет малооблачная погода без осадков. Местами температура воздуха повысится до +10°C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях ночная температура будет колебаться от -2°C до +2°C и прогнозируется мокрый снег. Днем до +8°C.

В северных регионах ночью будет морознее — до -4°C, но без осадков. Днем температура будет колебаться от +5°C до +8°C.

В Луганской области в течение суток будет идти дождь, температура воздуха от +4°C до +6°C. В Донецкой области дождь будет идти лишь ночью, днем ​​без осадков.

В центре страны без осадков и тепло — до +8°C.

Теплее всего в четверг будет на юге — там воздух прогреется до +10°C.