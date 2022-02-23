Российские боевики продолжают обстреливать территорию Украины и забирать жизни наших военных, которые не собираются сдаваться и продолжают отстаивать наши границы. Во время, когда Россия угрожает Украине полномасштабной войной, мы все должны объединиться и сплотиться.

Лучшее, что мы можем сделать прямо сейчас — помочь своей армии и поддержать наших военных, которые защищают территории Украины. Как помочь украинской армии — далее в материале.

Повернись живим

Повернись живим — это общественная организация, которая состоит из учебного отдела для военных, ветеранского отдела, аналитического центра, нишевого медиа и благотворительного фонда помощи армии.

Сделать свой вклад в украинскую армию можно на сайте Повернись живим или с карты любого банка.

Реквизиты:

IBAN: UA223226690000026007300905964

ЕГРПОУ: 39696398

Получатель: Благотворительная Организация Международный благотворительный фонд Повернись живим

Назначение платежа: Благотворительная помощь военнослужащим

Если вы находитесь за границей, то вы также можете сделать перевод и помочь украинской армии с помощью Fondy.eu. Валюта перевода – гривна. Если ваша карта в другой валюте, то средства снимаются по курсу.

Комиссию 2,45% платит получатель.

SWIFT

Название предприятия: МБФ Повернись живим

IBAN Code (Евро): UA093052990000026004025029786

IBAN Code (Доллар): UA173052990000026009035028620

Название банка: Приватбанк, Киев, ул. Грушевского, 1 Д

SWIFT code банка: PBANUA2X

Адрес предприятия: 01054, Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 32 кв.41

Назначение платежа: Charitable donation to Ukrainian military (Помощь украинским военным)

За годы существования небезразличные украинцы поддержали Фонд более чем на 186 млн грн.

Средства благотворителей были использованы более чем на 950 тепловизоров, более 1500 планшетов с программным обеспечением для артиллеристов ГРК Броня – Armor, 230 квадрокоптеров, 45 мобильных комплексов наблюдения, 20 авиационных GPS, более 60 автомобилей для военных и другое.

Стоит отметить, что только за вчера, 22 февраля, граждане нашей страны помогли армии больше, чем за весь 2021 год — более 20 млн грн.