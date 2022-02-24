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Факты / Украина / Общество

Возле аэропорта Гостомель сбили три вертолета российских захватчиков

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Возле аэропорта Гостомель сбили три вертолета российских захватчиков

ПВО Украины сбили три вертолета российских захватчиков возле аэропорта Гостомель.

Недалеко от города Гостомель расположен аэродром госпредприятия Антонов. Сейчас местные люди сообщают о двух десятках вертолетов.

Ранее была информация, что Межигорьем Киевской области сбили российский вертолет Ка-52.

В Госпогранслужбе заявили, что российская техника пошла на прорыв в Киевской области

– В Киевской области российские войска пошли на прорыв государственной границы. Военная техника врага зашла через пункт пропуска Вильча. Пограничниками вместе с украинскими военными принято сражение — заявили в ГПСУ.

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Под Киевом сбили российский вертолет

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