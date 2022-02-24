Возле аэропорта Гостомель сбили три вертолета российских захватчиков

ПВО Украины сбили три вертолета российских захватчиков возле аэропорта Гостомель.
Недалеко от города Гостомель расположен аэродром госпредприятия Антонов. Сейчас местные люди сообщают о двух десятках вертолетов.
Ранее была информация, что Межигорьем Киевской области сбили российский вертолет Ка-52.
В Госпогранслужбе заявили, что российская техника пошла на прорыв в Киевской области
– В Киевской области российские войска пошли на прорыв государственной границы. Военная техника врага зашла через пункт пропуска Вильча. Пограничниками вместе с украинскими военными принято сражение — заявили в ГПСУ.