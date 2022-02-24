Думали, что едут домой: под Черниговом сдался целый разведывательный взвод

Под Черниговом сдался российский разведывательный взвод 74 мотострелковой бригады. Военные думали, что их везут домой после учений, а не воевать.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

— Российские оккупанты, наткнувшись на тотальное сопротивление украинских защитников, сдаются в плен. Под Черниговом сдался целый разведывательный взвод 74 мотострелковой бригады, — заявил Залужный.

На снимке старшина Буйничев Константин Сергеевич из 74 мотострелковой бригады (Кемеровская область).

Мужчина рассказал, что они были на учениях в Ельне, вчера узнали о вторжении в Украину, думали, что будут возвращаться домой.

— Никто не думал, что мы едем убивать. Воевать мы не собирались, мы собирали информацию, — заявил сдавшийся военный.