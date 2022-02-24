Энергосистема Украины работает в нормальном режиме – Укрэнерго

По состоянию на 24 февраля 2022 года украинская энергетическая система работает в обычном режиме и стабильно.

Согласно информации НЭК Укрэнерго, пока никаких перебоев в работе нет.

— Энергосистема Украины работает в нормальном режиме, частота стабильна – 50 Гц, — говорится в сообщении.

В то же время фактических объемов резервов для балансировки энергосистемы достаточно.

Диспетчерские центры Укрэнерго работают в штатном режиме и обеспечивают бесперебойное функционирование энергосистем Украины.

24 февраля в Украине значительно дестабилизировалась ситуация из-за взрывов возле ряда городов страны, в частности Киева, Харькова, Днепра, Одессы. Их связывают с агрессивными действиями РФ.

Владимир Зеленский заявил о введении военного положения на территории страны, его объявили и в столице. Несмотря на это, граждан призывают сохранять спокойствие, избегать панических настроений.

Важно доверять информации только из проверенных источников.

Источник: НЭК Укрэнерго