Энергосистема Украины работает в нормальном режиме – Укрэнерго

По состоянию на 24 февраля 2022 года украинская энергетическая система работает в обычном режиме и стабильно.
Согласно информации НЭК Укрэнерго, пока никаких перебоев в работе нет.
— Энергосистема Украины работает в нормальном режиме, частота стабильна – 50 Гц, — говорится в сообщении.
В то же время фактических объемов резервов для балансировки энергосистемы достаточно.
Диспетчерские центры Укрэнерго работают в штатном режиме и обеспечивают бесперебойное функционирование энергосистем Украины.
24 февраля в Украине значительно дестабилизировалась ситуация из-за взрывов возле ряда городов страны, в частности Киева, Харькова, Днепра, Одессы. Их связывают с агрессивными действиями РФ.
Владимир Зеленский заявил о введении военного положения на территории страны, его объявили и в столице. Несмотря на это, граждан призывают сохранять спокойствие, избегать панических настроений.
Важно доверять информации только из проверенных источников.
Источник: НЭК Укрэнерго