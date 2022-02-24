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Факты / Украина / Общество

Мобильных операторов призвали не отсоединять абонентов от связи в случае нехватки средств

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Мобильных операторов призвали не отсоединять абонентов от связи в случае нехватки средств

Украинских операторов мобильной связи призвали не отсоединять абонентов в случае нехватки средств на их счете.

С обращением выступили в Национальном центре оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Кроме того, речь идет об обеспечении бесперебойного доступа в Интернет.

У граждан должен оставаться доступ при нехватке средств или даже задолженности.

— Связь чрезвычайно важна в тех условиях, в которых Украина находится сейчас, — говорится в сообщении.

В то же время операторы говорят о значительных нагрузках на сети. Поэтому возможны перебои.

Граждан призывают совершать вызовы, обмениваться сообщениями и находиться в сети только при необходимости.

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Если не получается позвонить по телефону, следует обмениваться СМС-сообщениями.

Утром 24 февраля в Украине ввели военное положение из-за вторжения России. Несмотря на это, граждан призывают сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.

Источник: Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины

Фото: Pexels

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