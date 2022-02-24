Украинских операторов мобильной связи призвали не отсоединять абонентов в случае нехватки средств на их счете.
С обращением выступили в Национальном центре оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
Кроме того, речь идет об обеспечении бесперебойного доступа в Интернет.
У граждан должен оставаться доступ при нехватке средств или даже задолженности.
— Связь чрезвычайно важна в тех условиях, в которых Украина находится сейчас, — говорится в сообщении.
В то же время операторы говорят о значительных нагрузках на сети. Поэтому возможны перебои.
Граждан призывают совершать вызовы, обмениваться сообщениями и находиться в сети только при необходимости.
Если не получается позвонить по телефону, следует обмениваться СМС-сообщениями.
Утром 24 февраля в Украине ввели военное положение из-за вторжения России. Несмотря на это, граждан призывают сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.
Источник: Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины