Мы не сдадимся: в центре Киева волонтеры начали раздавать государственные флаги Украины

В центре Киева на Майдане Независимости волонтеры начали раздавать 10 тыс. государственных флагов Украины. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

— Сейчас каждый, у кого есть дома государственный флаг, должен вывесить его наружу, чтобы показать оккупантам, что мы не сдаемся, — подчеркнул Геращенко.

Заместитель министра внутренних дел призвал жителей Киева, которые не имеют сине-желтого флага, получить его на Майдане Независимости.

— Слава Украине! Эти флаги мы заказали сразу после предупреждения Байдена о вторжении в Украину 16 февраля. Тогда они не пригодились. Сейчас — самое время, — убежден он.

Национальный банк Украины открыл специальный счет для сбора средств в поддержку Вооруженных сил Украины. Президент Владимир Зеленский призвал граждан помогать украинской армии и становиться донорами крови.

Правительство заявило о готовности снимать санкции с граждан, которые готовы защищать Украину с оружием от нападения российско-оккупационных войск.