В Херсонской области идут бои с российским оккупантом: враг обстреливает с вертолетов

В Херсонской области идут бои с российскими оккупантами. В настоящее время нападение захватчика отражается в районе населенных пунктов Копани и Иваново.

— Пограничные подразделения действуют согласно ситуации, которая разворачивается на участках ответственности и во взаимодействии со всеми силами обороны. В районе населенных пунктов Копани и Иваново Херсонской области военнослужащие ведут бои с противником, — отметили в Госпогранслужбе.

Также в ведомстве заявили, что в районе Скадовска пограничную комендатуру быстрого реагирования обстреливают из вертолетов.

— Сейчас известно о трех погибших пограничниках. Есть раненые. Несмотря на это, пограничники ведут бой с оккупантом, — добавили в ГПСУ.