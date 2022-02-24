В селе Антоновка (Херсонщина) из-за обстрелов поврежден центральный распределительный газопровод.

Как сообщили в херсонском городском совете, чтобы избежать взрыва, Херсоноблгаз перекроет там газ до утра.

Затем областные власти будут пытаться устранить неисправность.

– Вода, канализация, электроэнергия (кроме части Антоновки) работают в штатном режиме, – говорится в сообщении.

В городском совете сообщили, что по просьбе жителей Комишан, Зеленовки, Антоновки и МИСа — власти отключат наружное освещение.

Источник: Херсонский горсовет