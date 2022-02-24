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Факты / Украина / Общество

На Херсонщине обстрелами поврежден газопровод, в поселках отключают наружное освещение

Илья Нежигай редактор ленты
газопровід

В селе Антоновка (Херсонщина) из-за обстрелов поврежден центральный распределительный газопровод.

Как сообщили в херсонском городском совете, чтобы избежать взрыва, Херсоноблгаз перекроет там газ до утра.

Затем областные власти будут пытаться устранить неисправность.

– Вода, канализация, электроэнергия (кроме части Антоновки) работают в штатном режиме, – говорится в сообщении.

В городском совете сообщили, что по просьбе жителей Комишан, Зеленовки, Антоновки и МИСа — власти отключат наружное освещение.

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Источник: Херсонский горсовет

Фото: Depositphotos

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