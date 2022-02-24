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Факты / Украина / Общество

Нацполиция будет выдавать оружие ветеранам органов внутренних дел

Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
ігор клименко

Национальная полиция Украины будет выдавать оружие ветеранам органов внутренних дел. Такой приказ отдал глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

– Ветеранам органов внутренних дел, которые готовы защищать Украину, будут выдавать оружие. Процедура будет максимально упрощена из-за агрессии Российской Федерации, поскольку Верховная Рада Украины поддержала решение о введении военного положения на территории государства, — говорится в сообщении.

Оружие ветеранам выдадут, чтобы усилить деятельность правоохранительных органов по обеспечению правопорядка на территории Украины.

Вранці стало відомо про початок вторгнення військ Росії на територію України. За даними МВС, ракети завдали ударів по центру військового управління, аеродромах, військових складах у Києві, Харкові, Дніпрі. Також ворог з артилерії обстрілює кордони.

В Україні запроваджено воєнний стан. Верховний головнокомандувач ЗСУ віддав наказ завдавати максимальних втрат загарбникам.

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