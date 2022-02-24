Нацполиция будет выдавать оружие ветеранам органов внутренних дел

Вранці стало відомо про початок вторгнення військ Росії на територію України. За даними МВС, ракети завдали ударів по центру військового управління, аеродромах, військових складах у Києві, Харкові, Дніпрі. Також ворог з артилерії обстрілює кордони.

В Україні запроваджено воєнний стан. Верховний головнокомандувач ЗСУ віддав наказ завдавати максимальних втрат загарбникам.