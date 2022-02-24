Делаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность и стабилизировать ситуацию — Патрульная полиция

Правоохранители помогают гражданам и всем службам, усиленно охраняют улицы городов Украины, обеспечивают безопасность на въездах и выездах из населенных пунктов, делают все возможное для стабилизации ситуации на дорогах.

Заместитель начальника департамента Патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий призвал граждан по возможности помогать другим людям.

Он просит жителей Украины доверять проверенным источникам информации и на всякий случай узнать расположение ближайших бомбоубежищ или укрытий.

— Узнайте, где находится ближайшее бомбоубежище или укрытие. Если нет специальных, то любой глубокий подвал также будет лучше, чем ничего. Если вы слышите сигнал тревоги, спускайтесь в укрытие. Держим строй. Вместе мы сила. Мы выстоим, – подчеркнул он.

Если вы заметили подозрительных людей или предметы на улице, сообщайте о них полиции и на линию 102. Обращайте особое внимание на людей, имеющих элементы красного цвета на одежде.