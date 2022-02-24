При введении режима чрезвычайной ситуации жители Киева должны знать, что делать. Сирены и прерывистые гудки сигнальных средств сообщат о сигнале гражданской обороны Увага всім!, после которого граждане должны включить громкоговоритель, радиоприемник или телевизор.
Через них будут транслировать сообщение Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций, в котором киевлянам предоставят дополнительную информацию и перечень дальнейших действий.
В первую очередь следует взять с собой необходимые вещи, которые могут понадобиться в любой момент, и узнать, где можно спрятаться и куда обращаться во время опасности.
Какие вещи нужны
Среди необходимых вещей – документы, вода, еда, лекарства и деньги. Следует заранее собрать тревожный чемодан с одеждой, гигиеническими средствами, зажигалкой, металлической посудой и другими предметами.
Кроме того, вам могут понадобиться дубликаты ключей от своего дома, фонарик и любые устройства для связи (например, дешевый телефон с зарядным устройством).
Где укрыться от опасности
Следует знать, где расположены подвальные или другие помещения, пригодные для укрытия в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Они могут находиться в жилых домах, школах, детских садах, а также в метрополитене.
Следует убедиться в том, что укрытие способно защитить при опасности. Всего в Киеве более 5 тыс. подобных зданий, в которых можно спрятаться в случае ЧП.
Бомбоубежища в Киеве
Для защиты можно использовать здания двойного назначения, в которых есть подвальные помещения. К примеру, кафе, переходы или паркинги.
В Киеве расположено по меньшей мере 514 бомбоубежищ, 3,5 тыс. цокольных помещений, 400 подземных и 270 переходов, а также 47 подземных помещений метрополитена.
Киевская городская государственная администрация разработала онлайн-карту, в которой можно посмотреть актуальные места для укрытия от опасности.
Куда обращаться в случае ЧС
- Горячая линия Службы безопасности Украины (СБУ) – 0-800-501-482;
- Государственная служба по чрезвычайным ситуациям – 101;
- Главное управление Национальной полиции – 102;
- Горячая линия Главного управления Национальной полиции – 380(44)287-82-82;
- Штаб Антитеррористического центра – 380(44)239-70-12;
- Главное управление СБУ в Киеве (дежурный, телефон доверия) – 380(44)226-32-32.