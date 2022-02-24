Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице есть вероятность появления террористических групп. Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, ситуация в Киеве сложная, но контролируемая.

— В Киеве ситуация контролируемая, есть вероятность террористических групп, которые могут быть (в Киеве – Ред.). Сейчас контролируются улицы, – сказал Кличко.

Он напомнил, что без нужды не стоит выходить на улицу, а если вышли, то необходимо иметь при себе удостоверение личности.

Что касается работы инфраструктуры Киева, то подача тепла, воды и электроэнергии сохраняется. Однако втрое уменьшили количество общественного транспорта.

Виталий Кличко отметил, что сейчас по ускоренной процедуре проходит набор в территориальную оборону.

Фото: Виталий Кличко