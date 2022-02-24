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Факты / Украина / Общество

В Киеве закрыли красную ветку метро от станции Шулявская до Академгородка

Юля Захарченко редактор ленты
В Киеве закрыли красную ветку метро от станции Шулявская до Академгородка

В Киевском метрополитене закрыли красную ветку метро от станции Шулявская до Академгородка по организационным причинам. Поезда курсируют от станции Лесная до Шулявской.

В Киевском метрополитене подчеркнули, что поезда работают в режиме перевозок людей. Проход на станции остается свободным.

По последним данным, 24 февраля проезд в коммунальном общественном транспорте Киева бесплатный. Граждане могут воспользоваться услугами Киевского метрополитена без оплаты за проезд.

– Турникеты открыты, проход свободен. Поезда едут каждую минуту, – рассказали жители Киева.

В то же время за общественным порядком следит Национальная полиция, увеличено количество правоохранителей, однако толпы в подземке нет.

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Фото: Depositphotos

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