В Киеве закрыли красную ветку метро от станции Шулявская до Академгородка

В Киевском метрополитене закрыли красную ветку метро от станции Шулявская до Академгородка по организационным причинам. Поезда курсируют от станции Лесная до Шулявской.

В Киевском метрополитене подчеркнули, что поезда работают в режиме перевозок людей. Проход на станции остается свободным.

Шановні пасажири! З організаційних причин червона лінія курсує від станції “Лісова” до станції “Шулявська”. Нагадуємо, що метро працює у режимі перевезень. Прохід на станції вільний. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) February 24, 2022

По последним данным, 24 февраля проезд в коммунальном общественном транспорте Киева бесплатный. Граждане могут воспользоваться услугами Киевского метрополитена без оплаты за проезд.

– Турникеты открыты, проход свободен. Поезда едут каждую минуту, – рассказали жители Киева.

В то же время за общественным порядком следит Национальная полиция, увеличено количество правоохранителей, однако толпы в подземке нет.