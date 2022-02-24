В Киеве закрыли красную ветку метро от станции Шулявская до Академгородка

В Киевском метрополитене закрыли красную ветку метро от станции Шулявская до Академгородка по организационным причинам. Поезда курсируют от станции Лесная до Шулявской.
В Киевском метрополитене подчеркнули, что поезда работают в режиме перевозок людей. Проход на станции остается свободным.
Шановні пасажири!
З організаційних причин червона лінія курсує від станції “Лісова” до станції “Шулявська”.
Нагадуємо, що метро працює у режимі перевезень. Прохід на станції вільний.
— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) February 24, 2022
По последним данным, 24 февраля проезд в коммунальном общественном транспорте Киева бесплатный. Граждане могут воспользоваться услугами Киевского метрополитена без оплаты за проезд.
– Турникеты открыты, проход свободен. Поезда едут каждую минуту, – рассказали жители Киева.
В то же время за общественным порядком следит Национальная полиция, увеличено количество правоохранителей, однако толпы в подземке нет.