С сегодняшнего дня в Киеве не работают школы и садики. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Киевские власти заявили, что в столице зафиксирована воздушная угроза и в случае включения сирен просят срочно укрыться в укрытиях гражданской защиты.

Так, с сегодняшнего дня все школы и садики столицы не работают.

Больницы, поликлиники и вся медицинская система столицы переходят в усиленный режим работы.

– Балансодержателям поручено обеспечить доступ к объектам укрытия населения, – говорится в сообщении.

К тому же все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения Киева, стоит оставаться дома и быть готовыми пройти к укрытию в случае включения сирен.