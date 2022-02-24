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Факты / Украина / Общество

В Киеве закрыли школы и садики

Марта Бондаренко редактор ленты
В Киеве закрыли школы и садики

С сегодняшнего дня в Киеве не работают школы и садики. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Киевские власти заявили, что в столице зафиксирована воздушная угроза и в случае включения сирен просят срочно укрыться в укрытиях гражданской защиты.

Так, с сегодняшнего дня все школы и садики столицы не работают.

Больницы, поликлиники и вся медицинская система столицы переходят в усиленный режим работы.

– Балансодержателям поручено обеспечить доступ к объектам укрытия населения, – говорится в сообщении.

К тому же все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения Киева, стоит оставаться дома и быть готовыми пройти к укрытию в случае включения сирен.

Источник: КГГА

Фото: Pixabay

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