Вооруженные силы Украины отбили нападение российско-оккупационных войск на въезде в город Харьков. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Утром 24 февраля в пригороде Харькова на Окружной дороге начались боевые действия из-за обстрелов оккупантов, украинская армия уничтожила российскую военную технику.

Очевидцы сообщили, что горели танки Российской Федерации, которым нанесли удар украинские защитники. Кроме того, боевики нанесли артиллерийские удары — в домах выбиты окна и повреждены балконы.

Национальный банк Украины открыл специальный счет для сбора средств в поддержку Вооруженных сил Украины. Президент Владимир Зеленский призвал граждан помогать украинской армии и становиться донорами крови.

Правительство заявило о готовности снимать санкции с граждан, которые готовы защищать Украину с оружием от нападения российско-оккупационных войск.