Укрзализныця назначила дополнительный поезд Киев – Винница

Компания Укрзализныця готовит дополнительные рейсы поездов, которые будут следовать из Киева в сторону западной области Украины. Поезд Hyundai будет следовать в 16.30 из столицы в Винницу.

Для безопасности пассажиров поезд 45/46 Лисичанск-Ужгород меняет маршрут южнее границы и будет следовать через Полтаву. Соответственно посадки на станциях Сумы, Ворожба, Нежин, Конотоп, Бахмач не планируются.

В то же время Укрзализныця добавляет вагоны в поезд №769 Киев-Каменец-Подольский. Билеты уже поступили в продажу.

Также будет добавлен вечерний дополнительный рейс Киев-Львов, однако отменен пригородный электропоезд Запорожье — Мелитополь.

В УЗ попросили следить за официальными сообщениями на Telegram-канале Укрзализныци, на вокзалах и прибывать на посадку за 30 минут до отправления по графику, сохранять спокойствие и продолжать движение.