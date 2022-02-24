В ночь с 23 на 24 февраля 2022 на украинские информационные ресурсы происходили кибератаки.
По информации Минцифры, их удалось успешно ликвидировать.
– Некоторые веб-ресурсы планово отключили, чтобы защитить их от атак, – говорится в сообщении профильного ведомства.
Портал и мобильное приложение Дія продолжают работать стабильно.
В министерстве призвали граждане сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
Утром 24 февраля жители ряда городов Украины слышали взрывы, их связывают с агрессивными действиями РФ против Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский оперативно сообщил о введении военного положения, это решение 300 голосами поддержали депутаты Верховной Рады Украины. Глава страны пообещал каждый час информировать граждан об обстановке в стране.
Украинцев призывают находиться дома и не подвергаться влиянию панических настроений.
Источник: Минцифры
Фото: Минцифры для Фактов ICTV