В ночь с 23 на 24 февраля 2022 на украинские информационные ресурсы происходили кибератаки.

По информации Минцифры, их удалось успешно ликвидировать.

– Некоторые веб-ресурсы планово отключили, чтобы защитить их от атак, – говорится в сообщении профильного ведомства.

Портал и мобильное приложение Дія продолжают работать стабильно.

В министерстве призвали граждане сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Утром 24 февраля жители ряда городов Украины слышали взрывы, их связывают с агрессивными действиями РФ против Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский оперативно сообщил о введении военного положения, это решение 300 голосами поддержали депутаты Верховной Рады Украины. Глава страны пообещал каждый час информировать граждан об обстановке в стране.

Украинцев призывают находиться дома и не подвергаться влиянию панических настроений.

Источник: Минцифры

Фото: Минцифры для Фактов ICTV