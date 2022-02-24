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Факты / Украина / Общество

Как распознать диверсанта: мэр Львова обратился к гражданам

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Как распознать диверсанта: мэр Львова обратился к гражданам

Мэр Львова Андрей Садовый обратился к гражданам с рядом важных сообщений, в том числе о том, как распознать диверсанта.

— Сообщения от антитеррористического штаба. Люди в камуфляжной форме с красной лентой могут быть диверсантами. Если зафиксировали лиц с подозрительным поведением – сразу сообщайте на 102. Будьте внимательны и осторожны! – заявил Садовый.

Со своей стороны, украинская полиция просит граждан не выходить на улицу в форменной или тактической одежде.

Если заметили людей в камуфляжной форме с красными элементами – срочно звоните по телефону 102.

— Особое внимание к людям, проживающим вблизи объектов критической инфраструктуры и аэропорта, и воинских частей. Найдите ближайшее к вам укрытие и будьте рядом со своими детьми! – подчеркнул мэр Львова.

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