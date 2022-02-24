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Факты / Украина / Общество

С помощью Bayraktar: как ВСУ защищают украинские границы

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
ЗСУ

ВСУ противостоят российской агрессии, где вражеская армия ее проявляет.

Военные рассказали о состоянии на разных направлениях обороны.

– Вооруженные силы Украины ведут напряженные боевые действия на направлениях выдвижения противника. В Черноморской оперативной зоне ВСУ используют беспилотные летательные аппараты Bayraktar, — говорится в сообщении.

Кроме того, в направлении Рудня (Беларусь) – Выступовичи (Украина) противник пытался пересечь границу силами двух танков, бронетранспортеров и автомобильной техники.

— В результате боя противник понес потери, уничтожили пять БТР и автомобиль. Остановили наступление танков в районе Путивля. Над Вышгородом сбит вертолет К52, — сообщили в ВСУ.

Однако за города Геническ, Скадовск, Чаплинка бои продолжаются.

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24 февраля российские войска вторглись на территорию Украины. Были слышны взрывы возле ряда городов страны, в том числе Киева, Харькова, Днепра.

В течение дня продолжалось противостояние по разным направлениям, происходит оно и сейчас.

Несмотря на это, граждан призывают сохранять спокойствие и черпать информацию только из проверенных источников.

Фото: Depositphotos

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