ВСУ противостоят российской агрессии, где вражеская армия ее проявляет.

Военные рассказали о состоянии на разных направлениях обороны.

– Вооруженные силы Украины ведут напряженные боевые действия на направлениях выдвижения противника. В Черноморской оперативной зоне ВСУ используют беспилотные летательные аппараты Bayraktar, — говорится в сообщении.

Кроме того, в направлении Рудня (Беларусь) – Выступовичи (Украина) противник пытался пересечь границу силами двух танков, бронетранспортеров и автомобильной техники.

— В результате боя противник понес потери, уничтожили пять БТР и автомобиль. Остановили наступление танков в районе Путивля. Над Вышгородом сбит вертолет К52, — сообщили в ВСУ.

Однако за города Геническ, Скадовск, Чаплинка бои продолжаются.

24 февраля российские войска вторглись на территорию Украины. Были слышны взрывы возле ряда городов страны, в том числе Киева, Харькова, Днепра.

В течение дня продолжалось противостояние по разным направлениям, происходит оно и сейчас.

Несмотря на это, граждан призывают сохранять спокойствие и черпать информацию только из проверенных источников.