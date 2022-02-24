Сохраняйте спокойствие! Министр обороны Резников обратился к украинцам

Министр обороны Алексей Резников обратился к украинцам с призывом сохранять спокойствие и верить в нашу армию.

– Враг начал интенсивные обстрелы наших подразделений на Востоке, а также центров военного управления и аэродромов в других регионах. Украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам, – отметил министр.

Он подчеркнул, что наши военные делают все, чтобы защитить вас и не дать агрессору шанс на прорыв.

– Сегодня я в очередной раз обращаюсь к вам: сохраняйте покой! По возможности оставайтесь дома. Ситуация контролируема, но нашей армии сейчас как никогда нужна ваша поддержка. Ваше спокойствие и уверенность в Вооруженных силах Украины наилучшая помощь! – добавил Резников.