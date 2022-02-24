Пограничники, Вооруженные силы Украины, другие силы безопасности и обороны продолжают защищать наше государство от нападения российско-оккупационных войск.

По данным Государственной пограничной службы, военные силы государства-агрессора — Российской Федерации совершили вторжение во многих направлениях.

Боевики начали обстреливать подразделения и пункты пропуска из артиллерии и авиации, после чего происходило движение военной техники оккупантов.

В частности, российская агрессия зафиксирована в пределах Луганской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Житомирской, Херсонской, Одесской областей, на острове Змеиный и в зоне проведения Операции объединенных сил.

В Госпогранслужбе отметили, что подразделения в зависимости от обстоятельств ситуации передислоцируются на запасные позиции и действуют совместно с украинскими воинами.

Граждане Украины могут помочь нашей армии. Нацбанк Украины открыл специальный счет для сбора средств в поддержку Вооруженных Сил Украины. Президент Владимир Зеленский призвал становиться донорами крови для спасения гражданских людей и военных.

В правительстве пообещали снимать ограничения и санкции с граждан, которые готовы защищать Украину с оружием от нападения наемников Российской Федерации.