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Факты / Украина / Общество

Бойцы территориальной обороны Киева уже получили 18 тыс. автоматов — Резников

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Бойцы территориальной обороны Киева уже получили 18 тыс. автоматов — Резников

В Киеве уже 18 тыс. автоматов вместе с боекомплектами раздали бойцам территориальной обороны.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

— Только в Киеве уже 18 тысяч автоматов и соответствующий боекомплект, которые уже розданы и продолжают раздаваться бойцам Сил ТрО в течение вчерашнего и сегодняшнего дня, — заявил Резников.

Он добавил, что количество желающих присоединиться к силам Территориальной обороны растет.

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— Количество желающих присоединиться к рядам Сил ТрО и с оружием в руках останавливать российских оккупантов растет, а оружие все еще поступает, — заявил министр.

Также он заявил, что принял решение, которое согласовано с командующим Сил ТрО ВСУ бригадным генералом Юрием Галушкиным, привлекать в Силы ТрО патриотов старше 60 лет, которые морально и физически готовы сопротивляться и побеждать врага.

– Сегодня мы будем сильнее. Ведь тысячи людей присоединяются к рядам Сил территориальной обороны и готовы давать отпор врагу, — подчеркнул министр обороны.

 

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