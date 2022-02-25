Дали воду и еду: 12 детей эвакуировали из центра соцреабилитации из опасного района Киева

В Киеве провели успешную срочную эвакуацию 12 детей, находившихся в центре социально-психологической реабилитации, расположенном на улице Полярной.

— Утром Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила о необходимости эвакуации в связи с непосредственной близостью к военным действиями, которые несли угрозу для жизни и здоровья детей, — сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

По обращению Национальной социальной сервисной службы, департамент Киевской городской государственной администрации обеспечил перевозку и размещение детей.

Детей переместили в другой центр социально-психологической реабилитации, расположенный в безопасном районе. Эвакуированных детей обеспечили едой, питьевой водой и необходимыми вещами.

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