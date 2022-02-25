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Факты / Украина / Общество

Генштаб ВСУ призвал сообщать о технике врага жителей шести областей

Илья Нежигай редактор ленты
військова техніка рф

Российская Федерация будет стягивать свои войска в шесть областей Украины.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

— Уважаемые сограждане – жители Сумской, Черниговской, Херсонской, Житомирской, Киевской, Харьковской областей! Достоверно ночью рашисты будут подтягивать свои войска с топливом и боеприпасами, — говорится в сообщении

В Генштабе призвали передавать информацию о передвижении вражеской техники украинским военным или руководству своих населенных пунктов, районов или областей.

Напомним, президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале военной операции против территорий Украины.

После этого ракетные удары были произведены ряд стратегических объектов в украинских областях.

Вооруженные силы Украины дали отпор врагу в зоне ООС и по направлению Харькова.

Вечером 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию.

Незадолго после этого глава украинского государства обратился к украинцам по итогам первого дня войны с Россией.

Смотрите онлайн-карту обстрелов и боев на территории Украины.

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Фото: Depositphotos

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